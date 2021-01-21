«الشارقة الإسلامي» يقترح توزيعات نقدية بـ8% عن 2020

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن تحقيق ارتفاع في أرباحه التشغيلية خلال عام 2020، إذ بلغت 697.7 مليون درهم وبنسبة 8.7%، مقابل 642.1 مليون درهم عن العام السابق عليه، قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة.

وأفاد المصرف، في بيان له أمس، بأنه ونظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، فقد تحوط المصرف لمواجهة أي مخاطر محتملة، نتيجة لهذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مبيناً أن المخصصات بلغت 255.8 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 96.8 مليون درهم عن العام السابق.

ولفت إلى أنه ونتيجة لذلك، انخفض صافي الربح ليصل إلى 405.8 ملايين درهم، مقارنة بـ545.5 مليون درهم عن عام 2019، بانخفاض نسبته 25.6%، في وقت اقترح فيه مجلس الإدارة توزيعات نقدية بمقدار 8% من رأس المال المدفوع.

ووفقاً للنتائج المالية، ارتفع إجمالي تمويلات المتعاملين إلى مبلغ 29.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.1 مليارات درهم، مقارنة بـ25.1 مليار درهم عن العام السابق.

وأكد المصرف أنه استطاع جذب حجم أكبر من ودائع المتعاملين لترتفع الودائع بنسبة 23%، ويصل إجمالي الودائع إلى 33.6 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 27.3 مليار درهم في نهاية عام 2019.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، محمد عبدالله، إن مؤشرات الأداء المالي أظهرت كفاءة ومرونة الوحدات التنظيمية في قطاعات العمل بالمصرف، كما عكست المستوى العالي من التفاني والعمل الجاد الذي بذلته فرق العمل التي واصلت تقديم خدماتها لمتعاملي المصرف، مؤسسات وأفراداً وشركات، دون انقطاع.

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