"آيرينا" تدعو لتوجيه رأس المال نحو نظام الطاقة منخفض الكربون

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي



قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، فرانشيسكو لا كاميرا: "يتمثل التحدي والفرصة على حد سواء في إعادة توجيه رأس المال نحو نظام الطاقة منخفض الكربون في المستقبل. ولكي يحدث هذا، يجب علينا معالجة المخاطر. في حين أن جزءا من المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي وعد بها التحول في مجال الطاقة ستتحقق في البلدان النامية". وأضاف أن العديد من هذه البلدان تفتقر إلى آليات السوق المحلية اللازمة لدعم برامج تحويل الطاقة وهي تعتمد على الاستثمار الأجنبي. وأود الإشارة إلى أن المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف تلعب دورًا حاسمًا في معالجة ذلك من خلال توفير تمويل منخفض التكلفة للبنى التحتية للطاقة المتجددة ومشاريعها، بما يمكن أن يقلل بشكل كبير من المخاطر التي قد يواجهها القطاع الخاص ويوفر المزيد من الثقة التي يحتاجها المستثمرون لتوسيع نطاق المنافسة الاستثمار في مجال تحويل الطاقة في البلدان النامية ".

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