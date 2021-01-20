وزير المالية المصري يستعرض أول سند أخضر سيادي في المنطقة

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

استعرض وزير المالية في مصر، الدكتور محمد معيط أول سند أخضر سيادي في المنطقة، بما في ذلك كيفية هيكلته، وإسهامات مختلف الشركاء الاستراتيجين وكيفية تحديد استخدام العائدات.

وقال في كلمة له اليوم، خلال منتدى التمويل المستدام: "كخطوة إضافية نحو التزامها بالحد من التغير المناخي وأن تصبح مثال يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعلنت مصر عن الانتهاء بنجاح من إطار عمل التمويل الأخضر في سبتمبر 2020، والذي شكل علامة فارقة في عملية إصدار أول سند أخضر سيادي للبلاد وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتماشى إطار عمل التمويل الأخضر في مصر مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الاتحاد الدولي لسوق المال لعام 2018 ، بالإضافة إلى الركائز الخمس لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ".

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