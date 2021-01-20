المصدر: سامح عوض الله - دبي

قالت اقتصادية دبي أنها ستواصل جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين. وتوجه اقتصادية دبي التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية كلبس الكمامات والقفازات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي.

ونشرت اقتصادية دبي فيديو توعويا عبر منصاتها على شبكة الانترنت تدعو فيه الجمهور للإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر ابل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الالكتروني consumerrights.ae

بالفيديو: اقتصادية دبي تدعو المستهلكين للإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية pic.twitter.com/5JwAde7ihL — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 20, 2021

وكان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي قد أغلق أمس محل صرافة وآخر لخدمات متابعة المعاملات ومخالفة 32 منشأة تجارية والتنبيه على 4 محلات تجارية لم تلتزم بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، في محلات الأسواق المفتوحة في نايف والمرر والسبخة وفي المراكز التجارية.

وخلال عملية التفتيش بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية إلى 773 محلاً، وقد تنوعت الأنشطة التجارية للمحلات المخالفة لتشمل الأنشطة التالية؛ تجارة الملابس الجاهزة، صرافة، خدمات متابعة المعاملات، تجارة الهواتف المتحركة ولوازمها، تجارة عامة.

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