اقتصادية دبي تغلق شركتين لمخالفتهما التدابير الاحترازية

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أفادت اقتصادية دبي، بأن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لها، أغلق شركتين تعملان في الإمارة، فيما حذّر أربع منشآت تجارية، وغرّم 32 منشأة خلال حملات تفتيشية جرت أمس، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الموضوعة للحد من "كوفيد-19".

وشددت اقتصادية دبي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز في المنشآت التجارية عبر تطبيق "مستهلك دبي" أو من خلال الاتصال بالهاتف، داعية الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من تفشي الجائحة.

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