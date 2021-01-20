خدمات مالية.. خطط للادخار الناجح والمنتظم

المصدر: إعداد : أزاد عيشو

يحاول العديد من الأشخاص ادخار مبلغ من المال شهرياً، لكن هناك خططاً تساعدك على تحقيق ذلك بشكل ناجح ومنتظم، والتي تتمثل أولاً في وضع هدف واقعي للمبلغ الذي تود ادخاره، ثم فتح حساب توفير مستقل وتجنب استخدامه للمصروفات اليومية، مع تحويل المبلغ الذي ترغب في توفيره بشكل تلقائي إلى حساب التوفير، مع البدء بادخار أموال قليلة. وإذا ما تم الادخار بشكل منتظم، فإن المبالغ القليلة ستزداد بالتأكيد، لذلك ينبغي أولاً تحديد هدف واضح للمبلغ الذي تريد ادخاره، وهذا الهدف يجب أن يكون محدداً بأربع صفات، هي: قابلاً للقياس، ممكناً، واقعياً، ومحدداً بفترة زمنية، مع التأكيد أن توفير هذا المبلغ يتطلب بعض التضحية وخفض الإنفاق.

أما خيارات إدخار الأموال، في حال أراد المتعامل الوصول إلى أموله بسهولة ويرغب في استثمارها بطريقة آمنة، فينبغي عليه ادخارها بأي من الطرق التالية، وفقاً للموقع الشبكي لمصرف أبوظبي الإسلامي:

حساب ادخاري

أودع أموالك في حساب إدخاري، حيث يمكنك الوصول إلى أموالك في أي وقت والاستفادة من الأرباح الجيدة التي قد تحصل عليها مقابل مبلغ الادخار.

خطة التوفير للتقاعد

إبدأ من الآن وادخر لسن تقاعدك وادفع اشتراكاً شهرياً في أحد برامج المعاشات التقاعدية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

الصكوك

هي أداة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تشبه السندات العادية، وتقدم الصكوك بصفة عامة مستوى أعلى من الدخل، مقارنة بما تقدمه الودائع المصرفية.

حساب مدخرات الطوارئ

افتح حساباً فورياً بالمصرف كي تتمكن من الحصول على أموالك خلال 24 ساعة للحالات الطارئة غير المتوقعة، احتفظ براتب ثلاثة إلى ستة أشهر في هذا الحساب لتغطية تلك الحالات الطارئة.

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