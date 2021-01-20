منصور بن زايد يؤكد أهمية «الإمارات للاستثمار» في تحقيق عائدات مجزية

المصدر: أبوظبي- وام

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في قصر الوطن، أمس، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة «جهاز الإمارات للاستثمار».

وأكد سموه خلال الاجتماع أهمية دور الجهاز في تحديد وتنسيق سياسة استثمار أموال الحكومة الاتحادية، بما يضمن تحقيق عائدات استثمارية مجزية، للإسهام في توفير الإيرادات المالية اللازمة لدعم ميزانية الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل، تنفيذاً لما تضمنته استراتيجية الحكومة الاتحادية من برامج ومشروعات.

وناقش مجلس الإدارة مشروع تحديث استراتيجية الجهاز، والذي ينطلق ضمن إطار خطة الاستعداد للـ50، وترجمة رؤى القيادة في ترسيخ ريادة الدولة عالمياً بحلول الذكرى المئوية لتأسيس دولة الإمارات.

وتهدف الاستراتيجية المحدثة إلى تمكين الجهاز من التوصل إلى نتائج متميزة، وتأمين أرباح اقتصادية مستدامة لدولة الإمارات على المدى البعيد، بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية، كما تطمح الاستراتيجية الجديدة إلى تعزيز حجم الاستثمار في الجهاز بما يعادل أربع مرات، من خلال خطة استثمارية تحقق زيادة العائدات، وموازنة قوية تتماشى مع الأجندة الوطنية.

وفي ختام الاجتماع، شكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أعضاء مجلس إدارة الجهاز، والإدارة التنفيذية، على جهودهم لتعزيز وتنويع الاقتصاد الإماراتي، وضمان عائدات طويلة الأجل لاستثمارات الحكومة الاتحادية داخل الدولة وخارجها.

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