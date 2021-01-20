اقتصادية دبي: لا تغيير في الإجراءات الاحترازية رغم بدء توزيع اللقاح

المصدر: سامح عوض الله - دبي

قالت اقتصادية دبي إن قطاع الرقابة التجارية، وحماية المستهلك التابع لها، نفذ نحو 140 ألف جولة تفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية التي تعمل في الإمارة خلال عام 2020.

وأكدت اقتصادية دبي أنه لا تغيير في الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، لكن هناك تشديداً على ضرورة اتباع التدابير الاحترازية، وعدم التهاون مع المنشآت المخالفة، على الرغم من نجاح خطة توزيع اللقاح المضاد للمرض في الدولة.

جولات تفتيشية

وقال نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، عبدالله الشحي، خلال إحاطة إعلامية، أمس، في إطار مبادرة «حوار السوق»، التي أطلقتها اقتصادية دبي منذ العام الماضي، بالتعاون مع الشريك الإعلامي، صحيفة «الإمارات اليوم»، إن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك نفذ نحو 140 ألف جولة تفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية التي تعمل في الإمارة خلال العام الماضي.

وأضاف أن مفتشي القطاع في الميدان حرروا منذ بداية عام 2021 وحتى الآن، 39 مخالفة بحق منشآت تجارية خالفت الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة تفشي جائحة «كوفيد-19»، مشيراً إلى استمرار الإجراءات الاحترازية، في إطار الدور الذي تقوم به اقتصادية دبي، من خلال عمليات الرقابة على السوق التجارية، لضمان تعافي السوق والاقتصاد من الجائحة.

لا تدابير إضافية

ونفى الشحي وجود مزيد من التدابير الاحترازية الإضافية، مشدداً على استمرار التشديد على التدابير الخاصة بضرورة ارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، ووضع الملصقات التي تظهر أهمية التباعد الاجتماعي، ومنع التكدس في المحال التجارية.

وأوضح أن اقتصادية دبي خالفت بعض المحال التجارية، التي وجد لديها بعض التراخي في تطبيق الإجراءات، مشيداً بالتعاون الذي تم بين اقتصادية دبي والجهات الحكومية من جانب، ومنشآت القطاع الخاص والمحال من جانب آخر.

تطبيق الاجراءات

وذكر الشحي أن هناك توجهاً في التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتاً إلى مسؤولية المحال والمنشآت التجارية في المحافظة على سلامة موظفيها والمستهلكين، قائلاً: «إن عدم ارتداء المستهلكين للكمامات داخل المحال التجارية مسؤولية إدارتها، سواء كانت داخل مراكز تجارية، أو في الأسواق المفتوحة»، مبيناً أن المخالفة تقع على المحل التجاري إذ لم يلتزم المستهلك بارتداء الكمامة.

وأضاف: «يمكن أن تتعاون إدارة المحل مع المستهلك المخالف، من خلال أفراد الأمن الموجودين في المراكز التجارية، وفي حال عدم الالتزام في الأسواق المفتوحة، فإنه يمكن التواصل مع شرطة دبي للإبلاغ عن حالات مخالفة الإجراءات الاحترازية».

الصالات الرياضية

ولفت الشحي إلى أنه تم ملاحظة زيادة عدد المخالفات في الصالات الرياضية، وهو ما عملت عليه فرق التفتيش بصورة رفع الوعي لدى تلك المنشآت، من خلال التشجيع على التعقيم، واتباع كل الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن اقتصادية دبي شددت على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وهو ما قلل من نسبة المخالفات التي بلغت، أخيراً، أقل من 10% من المحال.

ودعا الشحي المستهلكين إلى الإبلاغ عن حالات المخالفة عبر الهاتف أو التطبيق الذكي. وقال إن معظم الملاحظات الحالية هي عدم وضع ملصقات التباعد الاجتماعي، أو ارتداء كمامات، مؤكداً أن الإجراءات الاحترازية مستمرة حتى التعافي التام من جائحة «كورونا».

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