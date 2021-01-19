"طيران الإمارات" توفر "جواز سفر رقمي" يتعلق بمتطلبات "كورونا"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت "طيران الإمارات"، اتفاقية شراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" IATA لتصبح واحدة من أوائل الناقلات الجوية في العالم التي تجرّب "جواز سفر إياتا" IATA Travel Pass، وهو عبارة عن تطبيق محمول لمساعدة الركاب على إدارة سفرهم بسهولة وأمان بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية خاصة بمعلومات فحوصات أو لقاحات "كوفيد-19".

وأوضحت الناقلة في بيان اليوم، أن "جواز سفر إياتا" يتيح لركابها إنشاء "جواز سفر رقمي" للتحقق من أن اختبار ما قبل السفر أو التطعيم يفي بمتطلبات وجهاتهم، كما سيتمكنون أيضاً من مشاركة شهادات الاختبار والتطعيم مع السلطات وشركات الطيران لتسهيل السفر، إضافة إلى أن التطبيق الجديد يمكن المسافرين من إدارة جميع الوثائق رقمياً وبسلاسة طوال تجربة السفر.

وأضافت أنه قبيل الإطلاق الكامل، ستنفذ "طيران الإمارات" المرحلة الأولى في دبي للتحقق من صحة فحص PCR قبل المغادرة، مبينة أنه في هذه المرحلة الأولية، المتوقع أن تبدأ في أبريل المقبل، سيتيح التطبيق لعملاء "طيران الإمارات" المسافرين من دبي مشاركة نتيجة فحص "كوفيد-19" مباشرة مع الناقلة حتى قبل وصولهم إلى المطار، وذلك بنقل التفاصيل تلقائياً إلى نظام إجراءات السفر.

وسيتيح التسجيل المتكامل لمتطلبات السفر، ضمن تطبيق "جواز سفر إياتا"، للركاب الاطلاع على معلومات دقيقة حول متطلبات السفر والدخول إلى جميع الوجهات بغض النظر عن المكان الذي يسافرون منه.

وسيحتوي التطبيق أيضاً على مراكز الفحص والتطعيم، مما سيسهل على للمسافرين العثور في أماكن انطلاق رحلاتهم على هذه المراكز التي تلبي معايير الفحص ومتطلبات التطعيم لوجهاتهم.

كما سيتيح التطبيق للمختبرات المعتمدة ومراكز الفحص إرسال نتائج الفحوصات أو شهادات التطعيم بصورة آمنة إلى المسافرين. وسيقوم السجل العالمي، الذي تتولّاه "إياتا"، بإدارة وإتاحة التدفق الآمن للمعلومات الضرورية بين جميع الجهات ذات الصلة وتوفير تجربة سلسة للمسافرين.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في "طيران الإمارات"، عادل الرضا، إنه "على الرغم من أن السفر الدولي لايزال آمناً كما كان دائماً، إلا أن الجائحة فرضت بروتوكولات ومتطلبات جديدة للسفر".

وأضاف: "عملنا مع (إياتا) على هذه المبادرة والحل لتبسيط ونقل المعلومات التي تطلبها الدول إلى أنظمتنا رقمياً وبفعالية وأمان، ونحن فخورون بأن نكون من أوائل الناقلات الجوية في العالم التي تجرّب هذه المبادرة، التي ستوفر تجربة محسنة لعملائنا، وتسهّل عليهم متطلبات السفر".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news