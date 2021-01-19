تركيب 12 ألف لوح شمسي على سطحي «ابن بطوطة مول» و«سوق التنين»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت «نخيل مولز»، ذراع البيع بالتجرئة لـ«شركة نخيل العقارية»، عن عقدها شراكة مع «توتال»، عبر شركتها التابعة «توتال سولار ديستريبيوتد جنريشن الشرق الأوسط» المتخصصة في تطوير حلول الطاقة الشمسية، لتجهيز أسطح مباني مركزي تسوق «ابن بطوطة مول» و«سوق التنين» بألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية، إذ سيتم تركيب ما مجموعه 12 ألف لوح طاقة شمسية كهروضوئية على مساحة تبلغ 35 ألف متر مربع.

وجرى التوقيع على اتفاقية الشراكة بحضور الرئيس التنفيذي لمشاريع الضيافة وإدارة الأصول في «نخيل مولز»، عمر خوري، والمدير الإداري لشركة «توتال سولار ديستريبيوتد جنريشن الشرق الأوسط»، مارين دي مونتبل، ومدير الحسابات الرئيسة في الشركة، ماثيو لوغا.

وأفاد بيان صدر أمس، بأنه يمكن لألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية توليد نحو تسعة غيغاواط/‏‏‏‏‏‏ ساعة من الطاقة النظيفة، مع خفض يُقدر بأكثر من 3500 طن من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً.

ومن المقرر أن تبدأ عملية تنفيذ المشروع في يناير الجاري، في وقت سيواصل فيه مركزا التسوق عملهما بكامل طاقتهما كالمعتاد، من دون إزعاج يُذكر للمتعاملين والمتسوقين.

وأكد الرئيس التنفيذي لمشاريع الضيافة وإدارة الأصول في «نخيل مولز»، عمر خوري، التزام «نخيل مولز» بدعم جهود «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، من خلال الشراكة مع «توتال» لتركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية على أسطح «سوق التنين» و«ابن بطوطة»، بهدف دعم الاقتصاد الدائري.

من جهته، قال المدير الإداري لشركة «توتال سولار ديستريبيوتد جنريشن الشرق الأوسط»، مارين دي مونتبل: «تهدف مهمتنا إلى تمكين المتعاملين من تحقيق أهداف الاستدامة التي يسعون إليها، من خلال تقليل بصمتهم الكربونية عبر استخدام أنظمتنا الخاصة بالأسطح الكهروضوئية، وأسقف مرائب السيارات الشمسية».

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