إعادة تشكيل مجلس إدارة «مجموعة الاتحاد للطيران»

المصدر: أبوظبي■وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد للطيران، برئاسة محمد مبارك بن فاضل المزروعي. ويضم المجلس: محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، نائباً للرئيس، وهشام خالد توفيق ملك، وجاسم حسين أحمد ثابت، ومسعود محمد محمد شريف محمود، ومنصور محمد عبدالقادر الملا، وجاكوب باريند كالكمان.

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