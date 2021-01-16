تنظيم الاتصالات: طريقة جديدة لحجب الرسائل التسويقية الاقتحامية

المصدر: عبير عبد الحليم- ابوظبي

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة مبادرة لحجب الرسائل التسويقية الاقتحامية عبر الهاتف المتحرك بالتعاون مع المرخص لهم في الدولة وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات في قطاع الاتصالات وللحد من هذه الرسائل التسويقية الاقتحامية .

واوضحت تنظيم الاتصالات انه بموجب هذه المبادرة يمكن لمستخدمي الهاتف المتحرك ارسال رسالة نصية على الرقم 7726 تحتوي على كلمة Ball وسيقوم المرخص لهم بحجب جميع الرسائل النصية التسويقية التي تبدأ ب AD- التي ترسل للمستهلك.

ونوهت الهيئة الى ان هذه المرحلة الأولى تاني ضمن التغييرات الجديدة التي تجريها الهيئة للحد من الرسائل التسويقية غير المرغوب فيها عبر الهاتف المتحرك.

واشادت الهيئة بجهود المرخص لهم في الدولة على تطبيق هذه المرحلة من المبادرة.

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