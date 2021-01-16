اقتصادية دبي تخالف 9 منشآت تجارية لم تلتزم بالتدابير الاحترازية

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، بمخالفة تسع منشآت تجارية لم تلتزم بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19»، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي، ومن بينها عدد من صالات كمال الأجسام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

كما تركزت المخالفات الأخرى على محال الأسواق المفتوحة في نايف والرقة والمراكز التجارية.

وخلال عملية التفتيش، بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 732 محلاً، وقد تنوعت الأنشطة التجارية للمحال المخالفة لتشمل الأنشطة التالية؛ خدمات وتعهدات رياضية، وصالة كمال الأجسام، خدمات متابعة المعاملات، تجارة مواد البناء، تجارة عدد وأدوات الورش، تجارة الهواتف المتحركة ولوازمها، تجارة عامة.

وأشارت اقتصادية دبي، إلى أنها ستواصل جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين. ووجهت اقتصادية دبي التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية كلبس الكمامات والقفازات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي.

وتدعو مختلف فئات الجمهور إلى الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي المتوافر على متاجر «أبل وغوغل وهواوي» أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

- المخالفات الأخرى تركزت على محال الأسواق المفتوحة في نايف والرقة والمراكز التجارية.

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