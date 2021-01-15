مخالفة 15 منشأة في دبي لم تلتزم بالتدابير الاحترازية منذ بداية يناير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت اقتصادية دبي بأن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك خالف، منذ بداية يناير الجاري، 15 منشأة تجارية لم تلتزم بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس «كورونا»، مثل لبس الكمامات، والتباعد الجسدي، مشيرة إلى أن من بين تلك المنشآت عدداً من صالات كمال الأجسام التي خالفتها، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وأوضحت اقتصادية دبي في بيان، أمس، أن المخالفات شملت 11 مخالفة في محال الأسواق المفتوحة، وأربع مخالفات في المراكز التجارية (المولات).

وأضافت أنه خلال عملية التفتيش بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 5633 محلاً، في حين تم تنبيه ستة محال بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي.

وبيّنت اقتصادية دبي أن الأنشطة التجارية للمحال المخالفة تنوعت لتشمل الأنشطة التالية: محال بيع بالتجزئة، مطعم، منظم رحلات سياحية داخلية، تجارة إطارات السيارات ولوازمها، تجارة الأقمشة والمنسوجات، تجارة أدوات التمديدات الكهربائية، خدمات الدعاية والإعلان، كمال الأجسام.

وأكدت أنها ستواصل جولاتها، بالتعاون مع مختلف الشركاء، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، داعية التجار إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية، كلبس الكمامات والقفازات، وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي.

كما دعت مختلف فئات الجمهور إلى الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق «مستهلك دبي»، أو بالاتصال على الرقم: (600545555) أو عبر الموقع الإلكتروني (consumerrights.ae).

- عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية بلغ

5633 محلاً.

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