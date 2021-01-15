«أبوظبي للتنمية» يدشن محطة للطاقة الشمسية في أرض الصومال

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شارك صندوق أبوظبي للتنمية في حفل تدشين مشروع محطة للطاقة الشمسية في أرض الصومال، التي تهدف إلى تغذية شبكة الكهرباء المحلية، وتلبية احتياجات مدينة بربرة من الطاقة الكهربائية.

وموّل الصندوق المحطة التي تبلغ سعتها الإنتاجية سبعة ميغاواط من الطاقة المتجددة بقيمة 29.3 مليون درهم، حيث تم إنجاز كل أعمال المشروع في وقت قياسي، لا يتجاوز سبعة أشهر، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء لسكان مدينة بربرة البالغ تعدادهم نحو 50 ألف نسمة. وبحسب بيان صادر، أمس، سيلعب المشروع دوراً مهماً في تعزيز إمدادات الطاقة لخدمة التوسع في ميناء بربرة مستقبلاً، إضافة إلى تلبية الطلب على الكهرباء الناتج عن إنشاء المصانع الجديدة في البلاد.

ووقّع الصندوق - على هامش حفل التدشين - اتفاقية تعاون مشترك لدعم جهود حكومة أرض الصومال، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز التعاون في مجال تقديم الخبرات الفنية للجانب الصومالي، لاسيما في مجال تقديم الدعم اللازم لوزارة الطاقة والمعادن، لتطوير هيكل تشغيلي شامل للمشروع. وشملت الاتفاقية دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتشغيل وصيانة المحطة، إلى جانب اعتماد النموذج الحالي من المحطة، وتكرار إنشائها في مناطق أخرى، لتعزيز إنتاج الطاقة من مصادر متجددة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news