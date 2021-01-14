"ويز ايرابوظبي ":رحلات الى 16 وجهة بأسعار تبدأ من 99 درهما اعتباراً من غد

المصدر: عبير عبد الحليم أبو ظبي

قالت شركة "ويز اير" ابوظبي أحدث شركات الطيران الوطنية في الدولة انها ستبدأ اعتباراً من غد الجمعة تسيير رحلات بأسعار مخفضة تبدا من 99 درهما الى 16 وجهة انطلاقا من أبو ظبي ودبي.

وأوضحت "ويز اير" أبو ظبي في احاطة إعلامية منذ قليل انه سيتم تسيير رحلات الى 13 وجهة من هذه الوجهات انطلاقا من أبو ظبي ابرزها الإسكندرية وبوخارست وبودابست ويرفان واثينا ولارناكا واوديسا بينما سيتم تسيير رحلات الى ثلاث وجهات انطلاقا من دبي وهي بوخارست وبودابست وصوفيا.



وأوضحت الناقلة ان الأسعار المخفضة الى هذه الوجهات تتراوح بين 99 درهما وتصل الى 219 درهما وستستمر هذه العروض السعرية حتى منتصف شهر فبراير المقبل.

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