«وصل للعقارات» تنجز «بارك غيت» بإجمالي 746 وحدة

المصدر: مدحت السويفي - دبي







أعلنت وصل للعقارات، عن إنجاز «بارك غيت ريزيدنسيز»، المرحلة الأولى من مشروع «وصل1»، والبدء بتسليم الوحدات الجاهزة للسكن للعملاء. وتؤكد هذه الخطوة التزام الشركة بوعودها رغم التحديات التي نجمت عن انتشار وباء كورونا خلال العام الماضي.

وأكدت الشركة في بيان امس، أن «بارك غيت ريزيدنسيز» يضم 746 شقة فاخرة موزعة على أربعة أبراج سكنية حديثة تجمع بينها قاعدة مشتركة للأبراج، وتطل على المناظر الخضراء في حديقة زعبيل، كما يتمتع المشروع بموقع مثالي قرب شارع الشيخ زايد ومحطة مترو الجافلية.

ويعد تسليم مشروع «بارك غيت رزيدنسيز»، دلالة على النهج الذي تتبعه «وصل» حيث تتخذ من العملاء محوراً لها، في حين يمثل رضا عملاء الشركة ركيزتها الأساسية. ويبدو هذا واضحًا بعد أن بلغ مؤشر السعادة في «وصل» 93%، إلى جانب فوزها بجائزة دبي الذهبية للجودة العام الماضي.

وسيستفيد السكان أيضا من المرافق الاستثنائية التي تشمل الملاعب والمسطحات الخضراء، وحمامات السباحة، والمناطق المخصصة للأطفال على سطح المنصة، إضافة إلى صالات الألعاب الرياضية المجهزة بالكامل، مع غرف تبديل الملابس، وقاعة متعددة الأغراض، ومجموعة من المرافق الترفيهية الأخرى. ويوفر المشروع مختلف وسائل الراحة بمواصفات عملية، بما في ذلك قرابة 1000 موقف للسيارات في طابقي السرداب وأربعة طوابق من المنصة خصصت للمواقف أيضًا.

وبعد أن واجه الاقتصاد العالمي الكثير من التقلبات والتغيرات المفاجئة خلال العام الماضي، بدأت تظهر بوادر الانتعاش على سوق العقارات في دبي، مع التحسن التدريجي الواضح في معدلات التصرفات العقارية الشهرية، وقدرة السوق على استقطاب الطلب على العقارات بصورة متواصلة.



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