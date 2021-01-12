"أرابتك" تعتزم الاستعانة بدينوفو لبيع "تارجت" التابعة لها

المصدر: دبي - رويترز



قال مصدران إن شركة أرابتك القابضة للمقاولات تعتزم الاستعانة بشركة الاستشارات دينوفو من أجل بيع محتمل لشركة تارجت التابعة لها.

وقال المصدران اللذان رفضا ذكر اسميهما إن شركة الإنشاءات التي تواجه تصفية تأمل أن تستخدم الأموال التي ستجمعها في السداد للدائنين ودفع الرواتب.

وقال أحد المصدرين إنه من المقرر أن تبدأ أرابتك التواصل مع دينوفو في الأسبوع المقبل.

ولم ترد أرابتك ودينوفو حتى الآن على طلب للتعقيب اليوم الثلاثاء.

وتتخصص تارجت في مشروعات النفط والغاز والأعمال البحرية، ويقول موقعها الإلكتروني إن لها أنشطة في الإمارات وقطر والسعودية.

وكانت مصادرقد قالت في أكتوبر إن أرابتك أبلغت بنوكا في ذلك الوقت بأن تارجت جرى تصنيفها على أنها نشاط قابل للاستمرار ويمكن حمايتها إذا وافق الدائنون على تجميد تحصيل الديون.

ولم تبلغ الشركة المقرضين بحجم المخصص لتارجت من إقراضهم لأرابتك.

وقال المصدر إن البنوك وافقت من حيث المبدأ في الأسبوع الماضي على تعليق مدفوعات الدين، مما يظهر دعم مقرضيها لعملية التصفية.

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