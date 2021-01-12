«اتصالات» تطلق مركز خدمات الهاتف المحمول لقطاع الأعمال

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «اتصالات»، أمس، عن إطلاق مركز خدمات الهاتف المحمول، الأول من نوعه في المنطقة، الذي يتيح للمتعاملين من قطاع الأعمال الدخول والتحكم بشكلٍ مباشر في استخدام الهاتف المحمول من على المنصة، وبكل يسر وسهولة.

وأفادت «اتصالات» في بيان لها، أمس، بأن هذه الخدمة تتوافر على بوابة الأعمال الإلكترونية من «اتصالات»، وتقدم للمتعاملين في قطاع الأعمال إمكانية إدارة حسابات الهاتف المحمول، والتحقق من تفاصيل اشتراكاتهم ونسبة الاستهلاك، إضافة إلى استقبال الإشعارات المباشرة في حال تجاوز الرصيد المخصّص في الباقة، وتقديم التوصيات المتعلقة بالاشتراكات، ليتاح لمشرفي الشركات اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما يمكن تخصيص قواعد الاستخدام من خلال تفعيل خاصية «الإشعارات»، أو القيام بأعمال محددة بطريقة تلقائية تهدف إلى تفادي الرسوم غير المتوقعة للاستخدامات الخارجة عن نطاق الباقة، وضمان استمرارية الخدمة.

وقال نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»، عصام محمود: «يسرنا، وللمرة الأولى في المنطقة، إطلاق مركز خدمات الهاتف المحمول، الذي يوفر للمتعاملين في قطاع الأعمال، المرونة في إدارة حسابات الهاتف المحمول بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني، والتحقق من تفاصيل الاشتراكات والاستخدامات».

وأكد أن إطلاق هذه الخدمة، يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها «اتصالات» لتمكين قطاع الأعمال وتزويده بالحلول المتخصّصة والقابلة للتطوير، لمساندة هذا القطاع ودعمه، ورفع العائدات من خلال الإدارة الناجحة للنفقات.

يذكر أن هذه الخدمة تتيح لمشرفي الشركات تخصيص إعدادات الهاتف المحمول وفقاً لاحتياجات الموظفين، واتخاذ الإجراءات المباشرة بناءً على قواعد الاستخدام الخاصة بهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news