ارتفاع سهم إعمار العقارية إلى أعلى سعر خلال عشر شهور

المصدر: مدحت السويفي - دبي

ارتفع سهم إعمار العقارية خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إلى أعلى مستوى له في 10 أشهر.

وبنهاية الجلسة صعد السهم بنسبة 3.6%، مغلقاً على سعر 4.06 درهم.

وشهدت الجلسة تداول 27.185 مليون سهم، بقيمة 109.544 مليون درهم.

وارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 1.85%، إلى مستوى بلغ 2764 نقطة، بمكسب 48 نقطة.

ومن الجدير بالذكر أن مسؤول في شركة إعمار العقارية يوم الثلاثاء الماضي، كان قد كشف عن أن صندوقاً أوروبياً اشترى من الشركة فندق العنوان سكاي فيو مقابل 750 مليون درهم، وهو ما أكدته الشركة عبر بيان لسوق دبي المالي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news