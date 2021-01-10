«غوغل» تعلق تحميل تطبيق التواصل الاجتماعي «بارليه» لحرية التعبير

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

علقت شركة «غوغل» تحميل تطبيق «بارليه»، الذي يصف نفسه بأنه تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يسمح بـ«حرية التعبير».

وقال متحدث باسم «غوغل»، إن توجيهات «غوغل» تتطلب أن يكون للتطبيقات التي تحتوي على محتوى يقدمه المستخدمون قواعدها الخاصة لإزالة المحتوى، مثل المنشورات التي تحرض على العنف.

وأضاف أن تطبيق «بارليه» لايزال يسمح بمثل هذه المنشورات.

وأشار المتحدث إلى أنه في ظل التهديد المستمر للسلامة العامة، لن يكون تطبيق «بارليه» متاحاً من «غوغل بلاي» إلى أن يتم حل المشكلات.

ويصف تطبيق «بارليه» نفسه بأنه منصة تواصل اجتماعي «غير منحازة» تدعم حرية التعبير، وتركز على حقوق المستخدم.

ويستخدم هذا التطبيق على نطاق واسع بين مؤيدي الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، واكتسب شعبية خلال الانتخابات الأميركية.

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