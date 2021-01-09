مادة توعية.. خبير: 5 فوائد مهمة لعمل دراسة جدوى اقتصادية قبل إنشاء المشروع

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

حدّد الخبير المالي والوكيل الضريبي، محمد حلمي، خمس فوائد أساسية، تظهر أهمية عمل دراسة جدوى اقتصادية قبل البدء بأي مشروع تجاري، منها تحديد أي مشكلات لوجستية، أو مُتعلّقة بالأعمال قد يواجهها المشروع، وإتاحة المعلومات الضّرورية والمُهمة، وتنظيمها للقيام بإنشاء المشروع.

وتُسهم الدراسة في اختيار المصادر الملائمة لتمويل الاحتياجات التي تتعلّق بالمشروع، إضافةً إلى إظهار قُدرة المشروع على تحقيق الأهداف المرجو تحقيقها منه.

وقال حلمي، لـ«الإمارات اليوم»، إنه «بقدر ما كان عام 2020 مملوء بالأزمات على كل الأصعدة، إلا أن الامارات وقعت اتفاقات تاريخية وشراكات ثنائية عدة، ومشروعات اقتصادية واتفاقات واعدة كان من شأنها تعزيز مسيرة التنمية المستدامة بالدولة، ودعم كل قطاعات الأعمال على جميع درجات تصنيفها (كبيرة، متوسطة، صغيرة)، وخلق فرص عمل مستدامة بما يفتح المجال لكثير من الشباب للبدء في مشروعاتهم الخاصة، والاستفادة من بيئة أعمال تنافسية واقتصاد عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار تمتلكه الإمارات». وأضاف: «لكن هناك دور وأهمية كبيرة لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الناشئة وقراءة الأوضاع السوقية بشكل صحيح، لما تحتويه من مفاتيح مهمة قد يكون لها الدور الأبرز في استقرار المشروع وبقائه متماسكاً صلباً بين قطاعات الأعمال». وأكد حلمي: «تمتلك دراسة الجدوى أهمية بالغة وفوائد كبيرة، فهي تقوم بتحديد أي مشكلات لوجستيّة، أو مُتعلّقة بالأعمال قد يواجهها المشروع، بالإضافة الى حلول لها، وأيضاً فهي تُتيح تحديد المعلومات الضرورية والمُهمة، وتنظيمها للقيام بإنشاء مشروع. وتُسهم الدراسة في اختيار المصادر الملائمة لتمويل الاحتياجات التي تتعلّق بالمشروع، ومدة توافرها، وقُدرتها على تزويد المشروع بالمال، إضافةً إلى إظهار قُدرة المشروع على تحقيق الأهداف المرجو تحقيقها منه، وأنّه سيحقّق العائد من وراء استثمار هذه الأموال، اذ تعد دراسة الجدوى بمثابة المُرشد للمُستثمِر، وبناءً على نتائج دراسات الجدوى فيُمكن للمُستثمِر رؤية الفرص المتاحة، والمفاضلة بينها، وتُظهر الأفكار الجديدة الّتي تستحق المزيد من الدّراسة التفصيليّة، وبالمُحصِّلة توفير مُستوى من الأمان للأموال المُراد استثمارها».

وبين أنه يُوجد هدف رئيس لدراسة الجدوى، وهو تقرير أفضلية القيام بالفكرة، وهُناك أهداف فرعية، منها معرفة وتحديد الفرص البديلة، والمُتاحة للاستثمار، وابتكار أساليب وأنماط فعّالة لتقييم المشروعات.

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