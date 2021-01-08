اتفاقية تعاون بين «الاتحاد لتدريب الطيران» وشركة «إسرا إير»

المصدر: أبوظبي ■وام

وقّعت «الاتحاد لتدريب الطيران» اتفاقية مع شركة الطيران الإسرائيلية «إسرا إير» لتدريب الطيّارين على أجهزة محاكاة الرحلات لطائرات «إيرباص A320» التابعة لـ«الاتحاد للطيران».

وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي، ستستأجر الشركة الإسرائيلية أجهزة محاكاة الرحلات الكاملة في منشأة التدريب في أبوظبي، على أن يتولى التدريب مدرّبون من «إسرا إير».

وقال المدير الإداري لـ«الاتحاد لتدريب الطيران»، الكابتن باولو لا كافا: «بعد إعلان (الاتحاد للطيران) عن إطلاق رحلاتها الجوية إلى تل أبيب، نواصل الجهود على تعزيز الفرص التجارية مع إسرائيل من خلال توفير خدمات تدريب متكاملة لشركة (إسرا إير)».

وأضاف أن «الاتحاد لتدريب الطيران»، تقّدم مجموعة واسعة من منتجات وخدمات التدريب، منها التدريب على الطيران، والتدريب على سلامة طاقم الطائرة، وتدريب المدرّبين والطيارين، وصيانة الطائرات، وغيرها، ما يجعلها من أكبر منشآت التدريب في الشرق الأوسط.

وتابع لاكافا: «مستمرون في التزامنا بتوفير طيارين ذوي مؤهلات عالية من خلال تقديم منشآت تدريب متطورة ومميزة، ونتطلع قدماً للعمل مع (إسرا إيرا)، ونتوقع المزيد من التعاون لترسيخ هذه الشراكة التاريخية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إسرا إيرا»، يوري سيركيس: «تتيح هذه الاتفاقية مع (الاتحاد لتدريب الطيران) فرصة الاستفادة من منشأة التدريب التي تبعد ثلاث ساعات جواً عن إسرائيل إلى جانب المنافع الاقتصادية والمهنية». وتقدم الاتحاد لتدريب الطيران برامج تدريب متكاملة، وقد أقامت شراكات مع أكثر من 40 شركة طيران من العالم.

ويوفر مركز التدريب في أبوظبي خدمات تدريب الطيارين على أجهزة كاملة، بما في ذلك أجهزة محاكاة رحلات كاملة من «إيرباص» و«بوينغ»، وأجهزة تدريب ثابتة من «إيرباص» و«بوينغ»، وتدريب على تدابير الملاحة الجوية.

- مركز التدريب في أبوظبي يوفر خدمات تدريب الطيارين على أجهزة كاملة.

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