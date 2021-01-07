أبرز الوجهات للسياحة في 2021

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

اختارت شبكة «سي إن إن» الأميركية دبي ضمن قائمة أبرز الوجهات السياحية التي شجعت على زيارتها خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن التخطيط لقضاء الإجازة في عام 2021 قد يبدو كأنه «رمية نرد»، لكن الرحلات السياحية إلى دبي رهان أكثر أماناً مقارنة بالعدد الكبير من الوجهات الأخرى.

وذكرت أن دولة الإمارات تستقبل حالياً جميع المسافرين من مختلف أنحاء العالم، مؤكدة أنه مع تبني الإمارة لفحوص وبروتوكولات سلامة شاملة، يمكن للزوار الاستمتاع براحة البال أثناء وجودهم الدولة.

ولفتت الشبكة إلى توفير شركة «طيران الإمارات» تغطية عالمية مجانية لمصروفات «كوفيد-19» الصحية، وتكاليف الحجر الصحي، إلى جانب تسهيلات توفرها المنشآت الفندقية، مشيرة إلى إعادة جدولة معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي طال انتظاره، من أكتوبر 2021 إلى مارس 2022.

كما تضمنت قائمة الشبكة الأميركية 21 وجهة عالمية أخرى، منها مصر وكندا وفرنسا، واليونان وهاواي وإيطاليا، واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة، وإسبانيا والمكسيك وأوروغواي، وغيرها من المحطات حول العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news