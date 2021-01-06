«دبي الدولي» أكبر مطار في العالم للعام السابع على التوالي

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن قائمة أكبر المطارات العالمية، من حيث أعداد المسافرين الدوليين، أن مطار دبي الدولي ضمن الحفاظ على مركزه كأكبر مطار دولي في العالم، للعام السابع على التوالي، في عام 2020 ككل.

ووفقاً لآخر البيانات الصادرة عن هيئة دبي للطيران المدني، وصل إجمالي عدد المسافرين في مطار دبي الدولي، خلال الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر 2020، إلى نحو 24.3 مليون مسافر، فيما سجل المطار نمواً متواصلاً، منذ أبريل الماضي، بعد فترة الإغلاق بسبب جائحة «كوفيد-19».

وعلى غرار جميع مطارات العالم، تأثرت حركة المسافرين الدوليين بسبب قيود السفر، جراء تفشي الجائحة، إلا أن «دبي الدولي» في طريقه للحفاظ على مركزه الأول كأكبر معبر للنقل الجوي الدولي في العالم.

أكبر المطارات

وبحسب مسح أولي أجرته «الإمارات اليوم»، لبيانات أكبر المطارات الدولية، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، وصل إجمالي عدد المسافرين، عبر مطار «لندن هيثرو»، المصنف ثانياً في قائمة أكبر المطارات الدولية في العالم، إلى نحو 19 مليون مسافر دولي، فيما وصل إجمالي عدد المسافرين، عبر مطار «أمستردام شيفول» الدولي المصنف في المركز الثالث، إلى نحو 19.6 مليون مسافر بنهاية نوفمبر الماضي.

ووصلت أعداد المسافرين عبر مطار «هونغ كونغ» المصنف رابعاً إلى نحو ثمانية ملايين مسافر دولي فقط حتى نوفمبر الماضي، في حين سجل مطار «شارل ديغول» الفرنسي المصنف خامساً 21 مليون زائر في (إجمالي أعداد الركاب الدوليين والمحليين)،

بدوره، تعامل مطار سنغافورة مع نحو 11 مليون مسافر، مقابل 17.8 مليوناً لمطار فرانكفورت الدولي.

تراجع

تراجعت أعداد المسافرين الدوليين في جزء كبير من المطارات الآسيوية، التي كانت تتصدر قوائم المطارات الكبرى، جراء الإغلاق التام للحركة الدولية منذ انتشار فيروس «كوفيد-19»، فيما سجلت مطارات أخرى مستويات متدنية في أعداد الركاب الدوليين لتقتصر على الحركة الداخلية بين المطارات المحلية بالدرجة الأولى.

حركة المسافرين

أفادت مؤسسة مطارات دبي بأن حركة المسافرين، عبر مطار دبي الدولي خلال ديسمبر الماضي، سجلت أعلى معدلاتها منذ بدء جائحة «كورونا»، مشيرة إلى أن المطار يخدم آلاف المسافرين يومياً، فضلاً عن ركاب «الترانزيت».

وأوضحت المؤسسة أن إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية عبر مطار دبي تخطى حاجز 140 وجهة.

وتعمل مؤسسة مطارات دبي بشكل وثيق مع شركائها في الخدمة والتجاريين، بما في ذلك أكثر من 50 شركة طيران دولية.

وتنفذ المؤسسة سلسلة من الإجراءات الاحترازية في جميع أنحاء المطار للحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين، مع زيادة مستويات التنظيف والتعقيم وفقاً للمعايير الدولية على النحو المنصوص عليه من قبل السلطات المحلية ذات الصلة.

الأول

يشار إلى أن مطار دبي الدولي، الذي افتتح في 30 سبتمبر عام 1960، أزاح نظيره «لندن هيثرو» عن المركز الأول في أعداد الركاب الدوليين خلال عام 2014، وذلك للمرة الأولى في التاريخ، بعدما احتفظ المطار البريطاني بالصدارة، منذ بدء النقل الجوي التجاري في العالم.

السعة المقعدية

أفادت المؤسسة الدولية المزوّدة لبيانات المطارات (أو إيه جي)، بأن مطار دبي الدولي يحافظ أيضاً على موقعه، كأكبر محور للنقل الجوي الدولي في العالم، من حيث السعة المقعدية التي توفرها الرحلات المجدولة.

وبحسب مؤسسة مطارات دبي، تصل الطاقة الاستيعابية لمطار دبي إلى أكثر من 90 مليون مسافر، فيما تعمل المؤسسة على خطة جديدة، أطلقت عليها خطة «دي إكس بي بلس»، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 118 مليون مسافر بحلول عام 2023.

- إجمالي المسافرين، عبر «مطار دبي»، وصل إلى 24.3 مليون مسافر خلال 11 شهراً.

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