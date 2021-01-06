خدمات مالية.. قروض سكنية لغير المقيمين

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

توفر مصارف وبنوك عاملة في السوق المحلية عروض التمويل السكني الخاصة لغير المقيمين، إذ تتيح لهم هذه القروض شراء عقارات سكنية في دولة الإمارات، إما لغرض الاستثمار، أو كسكن شخصي للإقامة، أو لقضاء عطلات.

وتوفر هذه التسهيلات تمويلاً يصل إلى 50%، أو نحو 80% من قيمة العقار، أو بمبالغ تراوح بين 10 و20 مليون درهم في بعض الأحيان تكون مخصصة لعقارين حداً أقصى، فيما تصل فترة التمويل حتى 25 عاماً، دون الحاجة إلى توافر دخل للمستفيد في دولة الإمارات.

كما توفر مصارف إدارة القرض بسهولة، والاستفادة من المزايا والتسهيلات بخصوص الفائدة وجداول الأقساط، مع إمكانية إعادة التمويل، وغيرها من الإجراءات.

وفضلاً عن ذلك، تتيح مصارف وبنوك حلولاً لإدارة عائدات التأجير، عند الرغبة بالاستثمار داخل السوق الإماراتية.

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