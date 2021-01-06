خدمات مالية.. نصائح للتسوق من «السوبرماركت»

المصدر: إعداد : أزاد عيشو

إن إعداد ميزانية شهرية والالتزام بها، يبدآن من دراسة النفقات بعناية، وتقليص المصروفات للوصول إلى أهداف الادخار المحددة.

وفي ما يلي أبرز النصائح للتسوق من «السوبرماركت»:

• خطّط مسبقاً، وراجع أرفف المطبخ لتعرف ما تحتاج إليه، وضَعْ قائمة بالاحتياجات من الـ«سوبرماركت» دائماً، ثم تسوّق الاحتياجات مرة أسبوعياً، فكلما قل التسوق انعكس ذلك على تراجع الإنفاق.• خطط لأسلوب الحياة من خلال تسوق الأطعمة الطازجة، مثل: الخضراوات واللحوم والألبان والمخبوزات، واحرص بقدر المستطاع على شراء الأطعمة المفيدة لصحتك، لضمان تقليل نفقاتك.

• تحقق من الأرفف السفلية، إذ غالباً يتم وضع المنتجات الأغلى في المنتصف لجذب الأنظار، ويجب التأكد من تاريخ انتهاء الصلاحية.

• شراء العلامات التجارية المحلية، حيث عادة تكون المنتجات التي تحمل أسماء تجارية عالمية مكلفة أكثر من المنتجات التي تحمل أسماء علامات محلية.

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