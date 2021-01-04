أسواق المال تواصل ارتفاعاتها ودبي المالي الأكثر نشاطا

المصدر: أمل المنشاوي :أبوظبي

واصلت مؤشرات أسواق المال المحلية مسارها الصاعد لليوم الثاني على التوالي خلال الأسبوع الأول من العام الجديد

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال الساعة الأولى من تعاملات اليوم الإثنين بنسبة 1.5 % فيما سجل نظيره في سوق أبوظبي للأوراق المالية نسبة 0.43 % موجبة .

ويشهد سوق دبي المالي حاليا نشاطا واضحا على أسهم إعمار عند سعر 3.65 درهم بسعر 1.51 درهم ودبي للاستثمار وبنك دبي الإسلامي عند سعر 4.65 درهم .

وفي سوق العاصمة جاء سهم بنك أبوظبي الأول ف مقدمة الأسهم الأكثر تداولا بسعر 13.1 درهم تلاه سهم الشركة العالمية القابضة عند سعر 42 درهم ثم سهم بنك أبوظبي التجاري عند سعر 6.1 درهم .

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