«قصــــة برج.. مارينا بيناكل» في المرتبة 203 ضمن أعلى الأبراج في العالم

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

«مارينا بيناكل» برج سكني من إنشاء شركتَي «تايجر» و«إعمار» العقاريتين، وتصميم المكتب الوطني الهندسي، يقع البرج المرتفع في منطقة «دبي مارينا»، وقد بدأ بناؤه عام 2005، وتم تسليمه عام 2011. ويحتل «مارينا بيناكل» المرتبة 203 في قائمة أطول الأبراج حول العالم، كما يحتل المرتبة 34 لأطول الأبراج في دولة الإمارات، والمرتبة 40 في الشرق الأوسط. ويصل ارتفاع البرج إلى 919 قدماً، ويتكون من 73 طابقاً فوق الأرض، وأربعة طوابق تحت الأرض، وتنقسم الطوابق إلى تجارية وسكنية وترفيهية، كما يضم المبنى ثلاثة طوابق لمواقف السيارات.

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