أنواع المؤسسات المصرفية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

المصرف عبارة عن مؤسسة مالية مرخّصة لتلقّي الودائع وإصدار القروض للمتعاملين. وتقدّم المصارف خدمات أخرى، مثل تحويل الأموال، وصرف العملات، والتمويل التجاري، وإدارة الثروات والمنتجات الاستثمارية، وفقاً لاتحاد مصارف الإمارات. ويمكن تصنيف المصارف ضمن ثلاث فئات رئيسة، هي:

المصارف التقليدية: وتُعرف أيضاً بالمصارف التجارية أو مصارف التجزئة، وتقبل الودائع، وتوفّر التسهيلات المالية، مثل القروض، والتمويل التجاري.

المصارف الإسلامية: وهي مصارف تقدّم الخدمات التجارية أو خدمات التجزئة للأفراد، إلا أن خدماتها تمتثل لمبادئ الشريعة الإسلامية. المصارف الاستثمارية: وتقدّم منتجات وخدمات مالية معقّدة للشركات، بما في ذلك تحديد الهيكليات والاستشارات الخاصة بعمليات الدمج والاستحواذ، إضافة إلى اكتتاب الأسهم والعمليات التجارية ذات الصلة.

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