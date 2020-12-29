«تنظيم الاتصالات» تحدد أفضل وأدنى الهواتف أداء في الإمارات

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت الهيئة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن أفضل وأدنى الهواتف الذكية أداء على شبكتي «اتصالات» و«دو» في الدولة، شاملة الأماكن الداخلية المغلقة والأماكن الخارجية خلال عام 2019

وحددت «تنظيم الاتصالات»، 11 معياراً، لرصد أداء هذه الهواتف وهي جودة الصوت، والوقت المستغرق لتشغيل الفيديو، وسرعة تصفح الإنترنت، والوقت المستغرق لإرسال البريد الإلكتروني، وسرعات نقل وتحميل وتنزيل البيانات، وتشغيل اليوتيوب، ونسبة نجاح إنشاء المكالمات، ونسبة انقطاع المكالمات، وسعة البطارية.

الأماكن المغلقة

وأوضحت الهيئة، في تقرير حديث أصدرته أمس، أنه بالنسبة للأماكن المغلقة فإن أعلى الهواتف أداء في سرعة تنزيل البيانات «ميغابت ثانية» على شبكة «اتصالات» هي هواتف

«هواوي ميت 20 اكس»، وهواتف «زد تي أي اكسون 10 برو» على شبكة «دو».

وجاءت هواتف «غالاكسي جيه 7» أدنى الهواتف أداء في سرعة تنزيل البيانات «ميغابت ثانية» على شبكتي «اتصالات» و«دو» معاً.

وذكرت الهيئة أن أعلى الهواتف أداء في سرعة تحميل البيانات هي هواتف «زد تي أي اكسون 10 برو» على شبكة «اتصالات»، وهواتف «آي فون إكس آر» على شبكة «دو».

بينما جاءت أدنى الهواتف أداء في هذا المعيار، هواتف «آي فون إكس إس»، على شبكة «اتصالات»، و«هواوي ميت 20 اكس» على شبكة «دو».

ونوهت بأن أقل زمن مستغرق للبدء في تشغيل «يوتيوب»، (ثانية) هي هواتف «هواوي ميت 20 اكس» على شبكة «اتصالات»، وهواتف «هواوي بي 30» على شبكة «دو»، بينما جاءت هواتف «آي فون إكس»، وهواتف «غالاكسي جيه 7» الأطول في الزمن المستغرق للبدء في تشغيل «يوتيوب» على شبكتي «اتصالات» و«دو» على التوالي.

وفي ما يتعلق بأعلى الهواتف أداء في سرعة تصفح الإنترنت «ثانية» جاءت هواتف «غالاكسي إس 10» الأعلى أداء على شبكي «اتصالات» و«دو» معاً، بينما جاءت هواتف «آي فون إكس» الأدنى على الشبكتين.

وجاءت هواتف «آي فون إكس» كأعلى الهواتف أداء في الزمن المستغرق لإرسال بريد إلكتروني «ثانية»، على شبكتي «اتصالات» و«دو»، بينما جاءت هواتف «هواوي بي 30» و«غالاكسي جيه 7» الأدنى أداء على الشبكتين، على التوالي.

المسوحات الخارجية

وأشارت الهيئة إلى أن أعلى الهواتف أداء في نجاح إنشاء المكالمات في المسوحات الميدانية الخارجية هي «آي فون إكس إس» و«هواوي ميت 20 اكس» على شبكتي «اتصالات» و«دو» على التوالي، بينما جاءت هواتف «غالاكسي جيه 7» و«آي فون اكس ار» الأدنى على الشبكتين. وجاءت هواتف «آي فون إكس إس» أعلى الهواتف أداء في نسبة انقطاع المكالمات على شبكتي المشغلين.

بينما جاءت أدنى الهواتف أداء في هذا المعيار «هواوي ميت 20 اكس» و«آي فون إكس آر» على الشبكتين.

ونوهت الهيئة بأن أعلى الهواتف أداء في جودة الصوت هي هواتف «زد تي أي اكسون 10 برو» على الشبكتين. وجاءت هواتف «غالاكسي جيه آر» و«غالاكسي نوت 9» أدنى الهواتف في جودة الصوت على الشبكتين.

الإمارات أول دولة بالمنطقة تطلق نطاق 500 ميغاهرتز إضافية إلى «الواي فاي»

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، عن توسيع نطاق الطيف الترددي المتاح لشبكات الواي فاي، بإضافة تردد 500 ميغاهرتز في نطاق 6 غيغاهرتز للجيل الجديد من شبكات الواي فاي، لتكون دولة الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطلق هذا التردد في النطاق 6 غيغاهرتز (بالتحديد 5925 – 6425 ميغاهرتز) مع السماح بقدرة إرسال قصوى تبلغ 250 ميللي واط (EIRP)، وهو متاح للاستخدامات الداخلية لشبكات الواي فاي فقط.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز سرعة الشبكات اللاسلكية الداخلية لمواكبة الاستخدام المتزايد من قبل الأفراد والمؤسسات ومختلف القطاعات. كما يهدف لزيادة القدرة على استيعاب التطبيقات الجديدة التي تحتاج سرعات أعلى وبموثوقية أكبر، وتكتسب شبكة الواي فاي أهميتها من خلال الربط بين الأفراد وأماكن العمل والشركات والتعليم والرعاية الصحية وغيرها.

وقال مدير عام الهيئة، حمد المنصوري، إن «الظرف الخاص الذي مر به العالم في الشهور الماضية، أكد ضرورة دعم أنظمة شبكات الإنترنت الداخلية الواي فاي، لتلبي الاحتياجات المتزايدة للشركات والأسر والأفراد، خصوصاً مع تبني أشكال العمل عن بُعد، والتعلم عن بُعد، والتجارة الإلكترونية والاتصال المرئي وغيرها من الأنشطة التي تتطلب سرعات إنترنت عالية، واستخدام العديد من الأجهزة الذكية على الشبكة نفسها وبالوقت نفسه».

وأكد المنصوري، أن دولة الإمارات تسعى دائماً إلى تعزيز البنية التحتية للاتصالات وكفاءة مواردها الوطنية.

أبوظبي - الإمارات اليوم

جودة الصوت، والوقت المستغرق لتشغيل الفيديو، وسرعة تصفّح الإنترنت، تصدرت معايير التقييم للهواتف.

تقييم الهيئة لأداء الهواتف يشمل الأماكن الداخلية المغلقة، والأماكن الخارجية خلال عام 2019.

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