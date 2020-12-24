«مصدر» تعلن إتمام الإغلاق المالي لمشروع للطاقة الشمسـيـة فـي أوزبكستان

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، إحدى الشركات التابعة لـ«مبادلة للاستثمار»، عن إتمام عملية الإغلاق المالي لمشروع «نور نافوي» للطاقة الشمسية، كأول مشروع مستقل للطاقة الشمسية يتم تمويله بنجاح في أوزبكستان.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأنه جرى توقيع اتفاقات القروض والضمانات لتمويل محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 100 ميغاواط، خلال مراسم افتراضية، شهدها ممثلون عن شركة «مصدر»، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية الآسيوي، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقال نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي، شكرات فافايف، إن «المشروع المهم سيسهم في دعم قطاع مشروعات الطاقة المستقلة في أوزبكستان، وسيمكن من زيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة».

بدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي، أن إتمام عملية الإغلاق المالي لمشروع «نور نافوي» للطاقة الشمسية، خطوة مهمة تدعم تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في أوزبكستان.

وقال: «أسهمت (مصدر) في نشر مشروعات الطاقة المتجددة، وعززت الابتكار في التقنيات النظيفة في أكثر من 30 دولة، ونحن ملتزمون بدعم أهداف أوزبكستان في التحوّل نحو الطاقة النظيفة».

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