الإتحاد للطيران: السماح باسترداد قيمة تذاكر السفر للرحلات الملغاه

المصدر: عبير عبد الحليم - أبو ظبي

قالت الاتحاد للطيران إنها تسمح باسترداد قيمة تذاكر السفر للرحلات الملغاه بالنسبة لكافة الحجوزات المستقبلية التي تعود تواريخ السفر الأصلية فيها إلى 1 أكتوبر 2020 وما يليه، وذلك للرحلات التي ألغيت من قبل الاتحاد، وذلك نتيجة لتاثر حركة السفر العالمية بجائحة كوفيد -19

وقال متحدث باسم الاتحاد للطيران ان الشركة توفّر كذلك خيارات مرنة للحجوزات القائمة حاليا موضحة انها تعمل بشكل وثيق مع المسافرين المتأثرين لإطلاعهم على آخر التغييرات على خطط سفرهم وإعادة ترتيب حجوزاتهم على رحلات بديلة بما يتلائم مع ظروفهم.

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