كهرباء دبي تتبنى نظاماً استباقيا دقيقاً لإدارة المخاطر

المصدر: دبي - وام





تتبنى هيئة كهرباء ومياه دبي، نظاماً دقيقاً لإدارة المخاطر والمرونة وتعمل على تعزيز مرونتها ورشاقتها المؤسسية من خلال تطوير قدراتها للتنبؤ بالمخاطر والاستعداد للمتغيرات المتسارعة بما يضمن استمرارية الأعمال وفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية والكفاءة.

وأشار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إلى أن الهيئة بوصفها مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة تلتزم بمواصلة تطوير قدراتها على الإدارة الاستباقية للمخاطر حتى تزيد من مرونتها وقدراتها على النمو والازدهار في مختلف الظروف، وتعمل الهيئة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للانتقال بإمارة دبي نحو ريادة المستقبل لتسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر الابتكار الحكومي.

وعلى ضوء المستجدات التي فرضها انتشار جائحة فيروس كوفيد-19، أثبتت شبكة الكهرباء والمياه في إمارة دبي أنها قوية ومرنة وقادرة على الاستجابة والتكيّف مع مختلف الظروف الطارئة والاستعداد لمواكبة التغيرات السريعة. وخلال هذه الفترة قامت الهيئة بتفعيل خطط الطوارئ التي تم اختبارها مرات عديدة من أجل انسيابية واستمرارية الأعمال مما يضمن تزويد المياه والكهرباء للإمارة بشكل مستدام.

وتوفر الهيئة خدمات وفرق الطوارئ على مدى 24 ساعة وتخصص فرقاً للضغط العالي HV وفرقاً للضغط المنخفض LV لتلبية كافة احتياجات المعنيين. وخلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر 2020 استجابت فرق طوارئ الضغط العالي لـ 931 حالة فيما استجابت فرق طوارئ الضغط المنخفض لـ 25.65 ألف حالة.

دبي - وام

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