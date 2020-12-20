اقتصادية دبي تُطلع الشركات الإيطالية على أنظمة حماية الملكية الفكرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استضاف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، بالتعاون مع القنصلية الايطالية، أخيرا جلسة افتراضية للشركات الإيطالية بهدف التعريف ببيئة حماية الملكية الفكرية في الإمارة، وذلك وفق بيان صادر اليوم عن اقتصادية دبي. وسلطت الجلسة، الضوء على القنوات والإجراءات التي وضعتها اقتصادية دبي لضمان حماية الملكية الفكرية وتعزيز ثقة الأعمال، وشارك فيها أصحاب وممثلو 23 علامة تجارية إيطالية.

وشكر القنصل العام لإيطاليا في دبي، جوزيبي فينوشيارو، في كلمته الافتتاحية، اقتصادية دبي، على الفرصة التي أتيحت للشركات الإيطالية لإلقاء نظرة عامة على الخدمات المتاحة وسبل حماية حقوقهم في السوق الإماراتية. كما أعرب القنصل العام، عن تقديره للجهات المعنية في دولة الإمارات وإمارة دبي، لدعمها وجذبها المستمر للشركات الإيطالية، وضمان بيئة تشغيل آمنة لمنتجات «صنع في إيطاليا».

وتم اصطحاب المشاركين في الجلسة في جولة افتراضية حول القنوات والعمليات المبتكرة التي تم إنشاؤها لحماية الملكية الفكرية، تماشياً مع الرؤية المتمثلة في وضع دبي كاقتصاد ذكي وتنافسي عالميًا، بما في ذلك بوابة الملكية الفكرية، التي تطورت لتصبح منصة تفاعل رقمية فعّالة بين اقتصادية دبي من جهة وأصحاب العلامات التجارية حول العالم من جهة أخرى.

من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، محمد علي راشد لوتاه: «تعتبر حماية الملكية الفكرية ذات أهمية قصوى بالنسبة لدبي، فنحن فخورون بأنفسنا كمركز حيوي وبوابة لنمو الأعمال المستدامة والتوسع. إن توفر بيئة حماية تنافسية للملكية الفكرية، وقنوات يسهل الوصول إليها لأصحاب الملكية الفكرية للتواصل مع اقتصادية دبي، ساعدنا على التخلص من الممارسات التجارية غير الصحية، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في الإمارة. تتمتع العلامات التجارية الإيطالية بمستوى عالٍ من الشعبية بين المقيمين والسياح في دبي، وبالتالي فإننا حريصون على توسيع خدماتنا لتشمل أصحاب وممثلي تلك العلامات التجارية».

واستعرض مدير إدارة الملكية الفكرية في اقتصادية دبي، جمال عبد الله القيزي، مزايا بوابة الملكية الفكرية والخدمات الأخرى التي تقدمها اقتصادية دبي لدعم أصحاب العلامات التجارية، إذ يمكن لأصحاب العلامات التجارية وممثليهم في أي مكان في العالم فتح ملفاتهم على بوابة الملكية الفكرية، ورفع شكاواهم واستفساراتهم المتعلقة بانتهاك العلامات التجارية والملكية الفكرية عبر الإنترنت، ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها اقتصادية دبي بشأن هذه الشكاوى أو الاستفسارات.



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