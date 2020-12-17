منصور بن محمد يفتتح المركز الميكانيكي للخليج العربي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتح سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، صالة عرض وخدمة المركز الميكانيكي للخليج العربي، في «دبي موتور سيتي»، الذي يمتد على مساحة تزيد على 300 ألف قدم مربعة، ويعتبر أول وكالة سيارات في «دبي موتور سيتي».

وقام سموّه بجولة في صالة العرض ومركز الخدمة المتكامل، الذي صمم للتركيز على خدمة العميل، حيث يتميز بمساحات مخصصة لكل من «BMW»، و«MINI»، و«BMW Motorrad»، و«BMW i»، و«BMW M»، و«MINI Next»، وBMW«Premium Selection».

واطلع سموّه على كل الخدمات التي تقدم للعملاء في مجال السيارات، ضمن المركز بصفته المورّد الحصري لسيارات مجموعة «BMW» ودرّاجات «Motorrad» في دبي والشارقة والإمارات الشمالية.

وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، افتتح في عام 1996 صالة العرض الأصلية للمركز الميكانيكي للخليج العربي، في مقره الواقع على شارع الشيخ زايد في دبي. ويضم المركز الميكانيكي للخليج العربي عشرات مراكز الخدمة والبيع في دبي والشارقة والإمارات الشمالية.

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