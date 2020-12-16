"مسرع صندوق محمد بن راشد" يستقبل 18 عضوا جديدا ضمن دفعة الشتاء

المصدر: دبي - وام

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية عام 2016 ويشغلها مصرف الإمارات للتنمية لدعم الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إضافة 18 عضوا جديدا إلى "برنامج مسرع صندوق محمد بن راشد للابتكار" ليصل إجمالي أعضائه إلى 57 عضوا.

وتم اختيار الأعضاء الجدد ضمن دفعة الشتاء من بين أكبر عدد من المتقدمين شهده البرنامج منذ إطلاقه في شهر ديسمبر من العام 2018، حيث تلقى 232 طلب التحاق من 48 دولة.

ويعمل صندوق محمد بن راشد للابتكار مرتكزا إلى رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الدولة عبر استقطاب المبتكرين ذوي الخبرة والإمكانات المتميزة من جميع أنحاء العالم والارتقاء بواقع الابتكار في الدولة.

ومن خلال برنامج "مسرّع صندوق محمد بن راشد للابتكار" يساعد الصندوق المبتكرين في الوصول إلى باقة من الخدمات عالمية المستوى والاستفادة من نصائح وتوجيه شبكة عالمية من الخبراء وذلك بما يتناسب مع احتياجات كل عضو وكل مرحلة من مراحل مشروعه منذ انطلاقه وحتى توسعه في السوق، بالإضافة إلى دعم الأعضاء لتحقيق نمو مستدام وتأثير إيجابي مجتمعياً واقتصاديا.

وتضم دفعة شتاء 2020 مجموعة من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الجديدة في قطاعات الاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضم التعليم والصحة والطاقة النظيفة والمتجددة والفضاء والتكنولوجيا والنقل والمياه.

ويزاول أكثر من نصف الأعضاء الجدد في "برنامج مسرع صندوق محمد بن راشد للابتكار" أعمالهم التجارية من مقرهم الرئيسي في دولة الإمارات ومن بينهم "أجار" بوابة المدفوعات الإلكترونية للقطاع العقاري و"أليثيا" تطبيق الإبلاغ عن المخالفات، ومنصّة "باي باك بازار"، مزاد البضائع المستعملة، و"كولوسيوم ميديا" منصة البث التفاعلية و"هوتيل داتا كلاود" حلول قطاع الضيافة الموجهة للمعاملات بين الشركات والقائمة على أسلوب الاشتراك و"إيمينسا تيكنولوجي لابز" حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد والمخزون ذات الملكية الخاصة و"ليتس وورك" منصة قائمة على تطبيق للهواتف المتحركة تمكن تواصل الأفراد وفرق العمل مع مساحات العمل لتعزيز تدفقات إيرادات مكان العمل، و"مش" منصة العمل المؤقت التي تدعم فرص العمل المدارة دون التعرض للمخاطر القانونية والمالية المرتبطة بالعمل للحساب الخاص، و"ثروة" منصة المشورة الروبوتية الرقمية التي تقدم التخطيط المالي المؤتمت وخدمات الاستثمار، و"شوراجس" حل التنفيذ الوحيد المصمم بالكامل لخدمة التجارة الإلكترونية، وجيستي" منصة المعرفة الاجتماعية و"وهج للطاقة الشمسية" للابتكار في الطاقة الشمسية المكثفة.

ومن بين الملتحقين بدفعة الشتاء أيضا ست شركات عالمية موجودة في ثلاث قارات حيث ينضم من كوريا الجنوبية "أيتركس" التي تجمع التكنولوجيا والرعاية الصحية بحلول الذكاء الاصطناعي الوقائية التي تدعم التدخل المبكر ومن الصين "أليسكا لايف تيكنولوجيز" مطور نماذج المزارع التجارية المائية عالية الكفاءة والتي يمكن التحكم بمناخها وينضم إلى دفعة الشتاء من لبنان منصة التسويق "موبستنغ" و"بي 4 ام ال" من أيرلندا المنصة التي التجمع البيانات لتشخيص أمراض الأطفال قبل الولادة واختيار العلاج وتطوير الأدوية و"رايت آنجلد" من المملكة المتحدة التي تمكن من إجراء الاستشارات الطبية لتقديم السياق العلاجي وفق نتائج الحمض النووي والمعلومات الصحية المقدمة ذاتيا و"وايدبوت" البرنامج المقدم للشركات كخدمة في مصر ويعتبر منصة لتأسيس الروبوتات وروبوتات المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي وتتحدث اللغة العربية الفصحى والعامية.

وقالت فاطمة يوسف النقبي الرئيس التنفيذي للابتكار وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: "يسعدنا أن نرحب بالدفعة الجديدة للانضمام إلى برنامج مسرع صندوق محمد بن راشد للابتكار ونحن على ثقة بقدرة أعضائنا الجدد على المساهمة في منظومة ريادة الأعمال والابتكار الراسخة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي الذي يساهم به أعضاء برنامجنا في دولة الإمارات والمنطقة والعالم بأسره".

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