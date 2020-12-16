"اتصالات" تعيّن حاتم دويدار رئيساً تنفيذياً

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قررت مجموعة اتصالات تعيين حاتم دويدار رئيساً تنفيذياً للمجموعة.

وأضافت في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، أن دويدار يمارس منصبه رئيساً تنفيذياً للمجموعة اعتباراً من اليوم الأربعاء.

وشغل دويدار منصب الرئيس التنفيذي بالانابة للمجموعة منذ العشرين من شهر مايو الماضي.

وقد انضم دويدار للمجموعة في شهر سبتمبر من عام 2015 رئيساً تنفيذياً للعمليات، وفي شهر مارس 2016 تم تعيينه رئيساً تنفيذياً للعمليات الدولية، وفي شهر مايو 2020 تم تعيينه رئيساً تنفيذياً بالانابة للمجموعة، كما يشغل دويدار عضوية مجالس الادارة في كل من اتصالات المغرب وشركة الاتصالات الباكستانية المحدودة وشركة اتصالات مصر.

وقد عمل دويدار قبل ذلك في عدد من شركات الاتصالات الكبرى.

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