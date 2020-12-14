«طيران الإمارات» تشغّل «العملاقة» إلى البحرين غداً

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة «طيران الإمارات» أنها ستشغّل إحدى طائراتها (إيرباص A380) إلى البحرين لمرة واحدة يوم 15 ديسمبر الجاري (غداً)، وذلك لتلبية الطلب الكبير على السفر في اليوم الوطني الـ49 للمملكة.

وأفادت الناقلة في بيان أمس، بأنها ستخدم رحلتيها «ئي كيه 839/‏‏‏ 840» بطائرتها «العملاقة»، التي ستغادر يوم 15 ديسمبر مطار دبي الدولي الساعة 4:05 عصراً، وتصل إلى البحرين في الساعة 4:25 عصراً، أما رحلة العودة فتقلع من مطار البحرين الدولي في الساعة 5:45 مساء وتصل إلى دبي في الساعة الثامنة مساء.

وأضافت أنه يتوافر أمام عملاء «طيران الإمارات» من البحرين خيار إجراء اختبار «كوفيد-19» PCR مجاناً عند وصولهم إلى دبي، أو إجراء الفحص مسبقاً قبل 96 ساعة من مغادرتهم البحرين، ما يجعل الأمر أكثر ملاءمة لمن يعتزمون مباشرة الاستمتاع بعطلاتهم.

وأوضحت أن القادمين من البحرين، وكل من السعودية والكويت وعُمان، لا يحتاجون إلى إجراء فحص PCR مسبق، حيث يتوافر لهم الفحص مجاناً عند وصولهم مطار دبي الدولي.

يشار إلى أن «طيران الإمارات» احتفلت العام الجاري بمرور 20 سنة على إطلاق خدمتها إلى البحرين، ونقلت منذ ذلك الحين أكثر من ستة ملايين مسافر بين البحرين ودبي.

وتشغّل الناقلة حالياً رحلتين يومياً إلى المملكة، وتتيح لعملائها مواصلة سفرهم براحة وأمان عبر دبي إلى 99 وجهة عالمية في الأميركتين وأوروبا وإفريقيا والشرق الأقصى.

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