مطار دبي يستقبل اول رحلة افتتاحية لخطوط "العال"

المصدر: دبي _ الإمارات اليوم





استقبلت مطارات دبي الرحلة الافتتاحية لخطوط العال قادمة من تل أبيب إلى مطار دبي الدولي صباح اليوم الأحد ١٣ ديسمبر . وستقوم شركة النقل الوطنية لإسرائيل بتشغيل ما يصل إلى 14 رحلة أسبوعية بين الوجهتين باستخدام طائرات بوينج 787 دريملاينر و B739.

ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة نتيجة لسلسلة من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في أعقاب اتفاقيات أبراهام التاريخية.

ومن المتوقع أن تعزز الرحلات الجوية المباشرة التجارة والسياحة والضيافة على الجانبين مع تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

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