"موديز" تمنح الإمارات أعلى تصنيف سيادي في المنطقة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

منحت وكالة التصنيف الدولية "موديز" حكومة الإمارات تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأعلى في المنطقة مع نظرة مستقرة للاقتصاد الوطني.

ويأتي ذلك بعد أقل من شهر من حصول الإمارات على تصنيف "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة "فيتش" العالمية.

وبالمناسبة، نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ، تغريدة عب حسابه على "تويتر"، أكد فيها أن تصنيف الوكالة الدولية "موديز" لحكومة الإمارات عند Aa2 في الجدارة الائتمانية، هو التصنيف السيادي الأعلى في المنطقة.

وقال سموه معلقاً على التصنيف: "قوة ائتمانية نابعة من استقرار داخلي وسياسات مالية رشيدة وعلاقات دولية قوية وتنوع اقتصادي راسخ، إنجاز نضيفه لـ2020 قبل نهايتها".



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