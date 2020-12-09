المصدر: ​متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن منح وكالة التصنيف الدولية "موديز" تصنيف Aa2 في الجدارة الإئتمانية لحكومة الإمارات.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "وكالة التصنيف الدولية "موديز" تمنح حكومة الإمارات تصنيف Aa2 في الجدارة الإئتمانية، التصنيف السيادي الأعلى في المنطقة مع نظرة مستقرة للاقتصاد الوطني".

وأضاف سموه: "قوة إئتمانية نابعة من استقرار داخلي ..وسياسات مالية رشيدة.. وعلاقات دولية قوية..وتنوع اقتصادي راسخ ..إنجاز نضيفه ل٢٠٢٠ قبل نهايتها".

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