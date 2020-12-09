%2.11 انخفاضاً في تكاليف البناء بدبي خلال الربع الثالث

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجل الرقم القياسي العام لتكاليف البناء في دبي انخفاضاً بنسبة 2.11%، خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي.

وأوضح مركز دبي للإحصاء، في بيان أمس، أن ذلك جاء نتيجة لانخفاض أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني بنسبة 3.55%، التي جاء انخفاضها نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 3.55%، ومجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.47%.

كذلك انخفضت تكاليف البناء بنسبة 2.2% للمباني السكنية، نتيجة لانخفاض أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني السكنية بنسبة 3.59%، التي جاء انخفاضها نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 3.6%، ومجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.46%.

كما انخفضت تكاليف البناء بنسبة 1.8% للمباني غير السكنية، حيث انخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني غير السكنية بنسبة 3.37%، التي جاء انخفاضها نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.48%، ومجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 3.37%. في حين حافظت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى على استقرارها لكل أنواع المباني منذ الربع الثالث 2019.

إلى ذلك، سجل الرقم القياسي العام لتكاليف البناء في دبي انخفاضاً بنسبة 0.64%، خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، حيث انخفضت أسعار تكاليف البناء بنسبة 0.67% للمباني السكنية، فيما انخفضت بنسبة 0.52% للمباني غير السكنية.

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