«تنظيم الاتصالات» تحبط 821 ألف هجمة إلكترونية خلال 11 شهراً

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أحبطت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات 821 ألفاً و28 هجمة إلكترونية في الدولة خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2020، بعد أن ازدادت محاولات الاحتيال والقرصنة الإلكترونية، والتصيّد، بعد تفشي جائحة فيروس كورونا عالمياً، وارتفاع الإقبال على الشراء عبر الإنترنت، فضلاً عن استخدام المنصات الإلكترونية للبنوك ومحال التجزئة والتعليم عن بعد.

وكشفت الهيئة، في تقرير صدر عنها أمس، بعنوان «الأمن الإلكتروني في الإمارات خلال نوفمبر الماضي»، أنها أحبطت ومنعت عبر الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع لها 77 ألفاً و683 هجمات إلكترونية خلال نوفمبر 2020 وحده.

وأضافت أن الهجمات تنوعت بين «برمجيات خبيثة» بنسبة 47%، وهي عبارة عن برامج يتم إنشاؤها بغرض تدمير الأنظمة والبرامج أو التأثير فيها أو الحصول على صلاحيات فيها بشكل غير قانوني، وتشمل تلك البرمجيات: الفيروسات وبرامج الفدية الخبيثة، وبرامج التجسس، وغيرها.

كما شملت الهجمات عمليات بحث عن «الثغرات الأمنية» بنسبة 39%، وهي أخطاء برمجية في الأنظمة يمكن استغلالها من قبل المجرمين للعبث بالأنظمة والتأثير فيها، فيما شكلت هجمات «التصيد الإلكتروني» نسبة 14%، وهي عبارة عن عملية يتقمص فيها المجرم صفة شركات أو جهات موثوقة لخداع المستخدم لتسليم بياناته الخاصة، مثل كلمة المرور والبطاقة البنكية، وذلك عبر الرسائل أو المواقع الإلكترونية المزيفة.

وأكدت الهيئة أنها نجحت في معالجة 465 حادثة سيبرانية خلال نوفمبر الماضي، منها 292 هجمة متوسطة، و168 هجمة منخفضة التأثير، وخمس هجمات كان تأثيرها شديداً، وكانت الحوادث الأكثر شيوعاً هي البريد الإلكتروني، ودخول غير مصرح، وبرمجيات خبيثة.

ودعت «تنظيم الاتصالات» المستخدمين إلى الحذر من الروابط المختصرة والمجهولة، التي عادة ما تكون «فخاً» من المخترقين ومجرمي الإنترنت، وأكدت ضرورة عدم التفاعل مع هذه الروابط، وعدم فتحها، وإبلاغ الجهات الأمنية بها عبر منصة «eCrime» وخدمة الأمين، والتأكد دائماً من محتوى أي رسائل من خلال التواصل مع المصدر الرسمي مباشرة، مشيرة إلى أنها تعمل بالتعاون مع مزودي خدمات الاتصالات في الدولة على حظر روابط مواقع الاحتيال الإلكتروني فور ورود بلاغ عنها، حماية للمستخدمين منها ومن أضرارها المختلفة.

وأشارت الهيئة إلى أنها اكتشفت 93 ثغرة أمنية عبر اختيارات الاختراق، وتقييم الثغرات، والكشف الاستباقي، مشيرة إلى أنها تقدم خدمات اختبار مستوى الأمان في التطبيقات لمختلف الجهات الحكومية بشكل مجاني.

• «الهيئة» عالجت 465 حادثة سيبرانية خلال نوفمبر.

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