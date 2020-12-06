«البلديات والنقل».. تطبيقات رقمية مبتكرة

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي أنها ستعرض، ضمن جناح حكومة أبوظبي في المعرض، أحدث المشروعات والمبادرات والتطبيقات الرقمية الجديدة والمبتكرة، والمنصات الذكية التي أطلقتها لخدمة المجتمع، ودعم متطلبات التنمية الشاملة في أبوظبي.

وأوضحت أن من المنصات والخدمات والمبادرات التي سيتم عرضها نظام «سمارت مكاني»، والنظام الإلكتروني البلدي للتصنيف، والمنصة الذكية لتوثيق العقود الإيجارية، وأتمتة العمليات بوساطة الروبوت، ومساحة عمل رقمية - العمل من المنزل، والنظام الذكي للكشف عن المشوهات، وتطوير شبكة الطرق الملاحية ونظام المرجع الطولي، ومنصة إدارة الأساطيل المتكاملة «سلامة» لمراقبة النقل المدرسي، والتعرفة المرورية في إمارة أبوظبي.

وأكدت الدائرة أنها تنظر إلى «جيتكس» كونه منصة رقمية عالمية تضم أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة التي يمكنها أن ترتقي بمستوى الخدمات، وتتطابق مع أجندتها الرقمية، واستراتيجيتها الهادفة إلى التحسين المستمر بمنصاتها الرقمية التي أطلقتها لخدمة المجتمع والمتعاملين.

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