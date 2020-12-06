قصــــة مبنى : «بن غاطي دياموندز».. قطعة ألماس في «دبي للسيليكون»

المصدر: إعداد : مدحت السويفي

يعدّ مبنى «بن غاطي دياموندز» إحدى الأبنية السكنية ذات التصميم الهندسي المميز في دبي، إذ تم بناء واجهات المبنى على شكل قطع ألماس بارزة في قلب واحة دبي للسيليكون. وقد تم تصميم المشروع من قبل مهندسي «شركة بن غاطي للتطوير العقاري»، باستخدام الألوان المميزة لمشروعات بن غاطي. ويوفر المبنى رؤية بانورامية لأفق دبي، كما يوفر دخول الضوء الطبيعي والهواء، وهو ما يعطي شعوراً بالانفتاح على الحياة.

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