«النقد العربي»: «بُنى» للمدفوعات البينية تطبق أعلى المعايير في حماية البيانات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن صندوق النقد العربي أن نظام إدارة المعلومات لدى مؤسسة «بُنى» الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، يعمل وفق أعلى المعايير الدولية لأمن المعلومات وحماية البيانات.

وأضاف في بيان، أمس، أن «بُنى» حصلت على الشهادة الدولية «أيزو-آي إي إس 27001: 2013» وفقاً للشروط المعتمدة من قبل «جهاز خدمات المملكة المتحدة للاعتماد»، موضحاً أن هذه الشهادة وثيقة اعتماد دولية تنطبق على جميع المعلومات التجارية والخدمات، كما العمليات التقنية ذات الصلة التي تديرها «بُنى» لخدمة المنتسبين إلى منصتها في المنطقة العربية وخارجها، لتسهيل المدفوعات عبر الحدود.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بُنى»، مهدي مانع، إن هذه الشهادة الدولية والاعتماد الرسمي بمثابة تأكيد على قدرة «بُنى» على تأمين وحماية المعلومات والبيانات التجارية للأعضاء المنتسبين إلى المنصة، من مخاطر أي تعديل أو تغيير أو عبث في هذه البيانات، لافتاً إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع استراتيجية المؤسسة المركزة على تقديم حلول مبتكرة في إطار آمن وخاضع للسيطرة على المخاطر.

وأضاف: «تعدّ حماية البيانات والأنظمة التقنية أمراً بالغ الأهمية لتلبية الاحتياجات الأمنية المتزايدة المصاحبة للمدفوعات البينية وعبر الحدود»، مشدداً على أن أحد أبرز الأهداف الرئيسة لـ«بُنى» يتمثل في توفير قناة آمنة وموثوقة للأعضاء المنتسبين، مجهزة بكل المتطلبات ومعايير الأمان المطلوبة لتنفيذ وحماية الأنشطة الاستثمارية والتجارية بين المؤسسات المالية.

يشار إلى أن «بُنى» هي مؤسسة إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، مملوكة من قبل صندوق النقد العربي، كما أنها نظام متخصص في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والعملات الدولية، يهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها، بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة بكلفة مناسبة وفاعلية عالية.

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