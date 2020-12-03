تسجيل 14.89 ألف طائرة بدون طيار في السوق المحلية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني أن إجمالي عدد الطائرات بدون طيار المسجلة في السوق المحلية، وصل إلى 14 ألفاً و895 طائرة في نهاية نوفمبر 2020، مقارنة بنحو 13.9 ألف طائرة في سبتمبر 2020.

وذكرت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أنه تم تسجيل 14 ألفاً و296 طائرة بدون طيار للهواة، حتى نهاية نوفمبر الماضي، فضلاً عن 599 طائرة للاستخدام الاحترافي.

منظومة تشريعية

وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن دولة الإمارات سارعت إلى تأسيس منظومة تشريعية ورقابية شاملة لمواكبة قطاع الطائرات بدون طيار في الدولة، والتأكيد على مطابقة هذه الطائرات للمواصفات الفنية، بما يضمن عملية الاستخدام الآمن، وفق ضوابط وشروط محددة، مشدداً على ضرورة اللجوء الى تسجيل واستصدار الموافقات التشغيلية اللازمة لها، سواء بالنسبة للهواة، أو الاستخدام التجاري، وفق الأُطر التشريعية المحددة.

وأكد أن الهيئة وضعت الأُطر التنظيمية للطائرات بدون طيار، في إطار مواكبة التطورات الحالية والمستقبلية، ولضمان سلامة وأمن منظومة الطيران، والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة، لافتاً إلى أن «الطيران المدني» تنسق وتتعاون مع جميع الجهات، لضمان منظومة متكاملة ومستدامة، والعمل على تطوير التشريعات والنظم في هذا الصدد.

ممارسات عالمية

ولفت السويدي إلى استحداث قوانين ولوائح وأنظمة تشريعية بناءً على أفضل الممارسات العالمية المتوافرة والخبرات المكتسبة، إذ يتم تصنيف الاستخدام إلى فردي لـ«الهواة»، و«احترافي» لشتى القطاعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى إنشاء نظام يدير عمليات الطائرات بدون طيار، ويسهل السيطرة على الحركة الجوية في المجالات الجوية المزدحمة، كما يتيح النظام للهواة التعرف إلى جميع المناطق المخصصة للطيران من خلال التطبيق الذكي «my drone hub».

وأكد السويدي أن «الطيران المدني» تسعى إلى استمرارية تطوير منظومة الطيران بدون طيار بشكل دائم، وتضع نصب عينها التطورات التكنولوجية على مستوى العالم، خصوصاً الدول التي تستثمر في هذا القطاع، لافتاً إلى أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي باشرت بوضع أُطر تشريعية لهذه الطائرات، في وقت تشهد فيه تكنولوجيا «الطائرات بدون طيار» تطوراً كبيراً وسريعاً على النطاقين العالمي والمحلي.

وأوضح أنه وبمجرد شراء الطائرة بدون طيار، فإنه يجب على المستخدم استكمال إجراءات التسجيل، في وقت ستراجع فيه الهيئة وتقيّم جميع طلبات التسجيل، مبيناً أن المراجعة تشمل المعلومات اللازمة التي تم تقديمها من قبل مقدم الطلب، بما في ذلك المستندات المطلوبة للتسجيل، لتُصدر الهيئة شهادة تسجيل، بعد التأكد من أن جميع المستندات مستوفية الشروط، وتتماشى مع متطلبات الهيئة.

ترخيص «الهواة»

أكد المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، أن شروط الحصول على ترخيص الطائرات بدون طيار تختلف باختلاف الاستخدام، إذ يشترط بالنسبة للهواة: تسجيل الطائرة، وألّا يقل عمر المستخدم عن 18 عاماً، وأن تكون الطائرة مطابقة للمواصفات الفنية الإماراتية، وأن يكون الاستخدام ضمن المناطق المسموح الاستخدام فيها، وألّا يكون استخدامها لأغراض تجارية.

الاستخدام الاحترافي

تختلف اشتراطات الاستخدام الاحترافي للطائرات بدون طيار، باختلاف النشاط، إلا أن هناك مجموعة شروط لابد من توافرها لجميع الأنشطة، تتمثل في الحصول على الموافقات الرسمية والأمنية، والحصول على رخصة تجارية تسمح بالنشاط أو ما يعادله، وتدريب الطيارين للقيام بالعمليات المستهدفة، وتسجيل الطائرة المستخدمة، وتوافر برنامج جودة لضمان الاستخدام الآمن.

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