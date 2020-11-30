الإمارات تؤمن 31% من واردات اليابان النفطية خلال أكتوبر

المصدر: طوكيو - وام

استوردت اليابان من دولة الإمارات 21.850 مليون برميل من النفط الخام خلال أكتوبر الماضي بحسب بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

وذكرت وكالة الطاقة أن نسبة واردات النفط من الإمارات بلغت 31.2% من إجمالي الواردات النفطية اليابانية، مشيرة إلى أن كمية النفط الخام التي استوردتها اليابان خلال ذلك الشهر بلغت 70.145 مليون برميل.

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