30,2 الف شكوى من خدمات اتصالات ودو خلال 11 شهراً

المصدر: عبير عبدالحليم – أبوظبي

تلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات 30 الفا و248 شكوى من خدمات شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خلال الاحد عشر شهرا شهور الأولى من العام الجاري.

وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته، اليوم ، أنها تلقت 17 الفا و116شكوى بشأن الخدمات التي تقدمها «اتصالات» خلال الاحد عشر شهرا من العام الجاري مقابل 13 الفا و132 شكوى من خدمات دو خلال الفترة نفسها لافتة إلى أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة في قطاعات الهواتف المحمولة والثابتة والإنترنت.

وأفاد التقرير، بأنه تم إغلاق 96,8 % من الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات»بعد حلها ، كما تم انجاز حل 1,9% من الشكاوي خلال فترة اكثر من 5 أيام في حين تم إغلاق 97,7% من الشكاوى المتعلقة بخدمات دو وتم انجاز حل 1,1% من الشكاوى في اكثر من 5 أيام.

وذكر التقرير أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات اتصالات بلغ 68,5%، بينما بلغ معدل عدم الرضا 16,6%.

وبلغت نسبة الحياد 14,9 % كما بلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» 73,4 %، في حين بلغ معدل عدم الرضا 11,6%، ونسبة الحياد 15%.

وأكدت تنظيم الاتصالات أن التقرير الذي يصدر بشكل شهري يأتي في إطار جهودها لتحسين الخدمات المقدمة لعملاء قطاع الاتصالات في الدولة ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن هذه الخدمات بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للحكومة في ضمان تقديم الخدمات للعملاء وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news